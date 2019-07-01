Бузова провела тренировку на «Камп Ноу» под руководством Беллетти (фото, видео) - Советский спорт
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01 июля 2019 07:29ФутболЛипкин Антон

Бузова провела тренировку на «Камп Ноу» под руководством Беллетти (фото, видео)

Российская певица стала игроком «Барселоны» в рамках социального проекта «Стирай отговорки».

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в тренировке на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В рамках своего социального проекта «Стирай отговорки» 33-летняя Бузова провела два дня в режиме игроков каталонского клуба. На «Камп Ноу» она тренировалась в домашней форме команды под 86-м номером под руководством бразильца Жулиано Беллетти, который выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 годы.

«Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки», – написала Бузова в инстаграме.

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Я сегодня играла в футбол ⚽️ на стадионе Camp Nou 💪🏻💪🏻💪🏻 Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я 👸🏼 Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная 🥅🥰🥰🥰😇🇪🇸 Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки 👊🏻 Я с вами! Я вас всех люблю ❤️ У тебя есть весь мир🌍 А миру нужен чемпион🏆#СтирайОтговорки#мирунуженчемпион#чемпион#моилюдивсегдасомной#barcelona#fcbarcelona 🇪🇸❤️💙

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Добавим, что проект «Стирай отговорки» Бузова запустила, чтобы стать мотиватором для своих подписчиков.

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