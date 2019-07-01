Эд Вудворд: «Манчестер Юнайтед» спокойно работает для привлечения захватывающих игроков - Советский спорт
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01 июля 2019 07:38ФутболЛипкин Антон

Эд Вудворд: «Манчестер Юнайтед» спокойно работает для привлечения захватывающих игроков

На прошлой неделе манкунианцы объявили о трансфере Уана-Биссаки.

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд разослал сотрудникам клуба письмо, в котором рассказал о трансферных планах манкунианцев, сообщает Sky Sports.

«Несмотря на раздутый характер рынка трансферов и постоянные спекуляции и истории, которые могут вводить в заблуждение, команда по подбору игроков совместно с главным тренером (Оле-Гуннар Сульшером) спокойно работают за кулисами, чтобы привлечь других захватывающих игроков, которые соответствуют долгосрочной стратегии клуба», – говорится в письме Вудворда, которое было отправлено перед тем, как клуб объявил о подписании защитника «Кристал Пэлас» Аарона Уана-Биссаки.

За 21-летнего британца «Манчестер Юнайтед» заплатил 50 миллионов фунтов.

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