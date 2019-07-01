Андрей Федьков: Связочка Иванов – Глушаков – самый сильный дуэт центральных полузащитников Бывший форвард «Ахмата» дал интервью «Советскому спорту».

Бывший форвард «Ахмата» Андрей Федьков высказался о переходе в команду полузащитника Дениса Глушакова.

– В любом случае, очевидно, что «Ахмат» приобрел очень сильного центрального полузащитника, – сказал Федьков в интервью «Советскому спорту». – Вижу связочку Олег Иванов – Глушаков, это будет самый сильный дуэт центральных полузащитников в чемпионате. Рамзан Ахматыч (Кадыров) точно не прогадал, взяв Дениса в команду. Просто так он ничего не делает. И я сам, вот честно скажу, получил от этих новостей очень положительный заряд.

– Насчет самой сильной связки в чемпионате многие с вами поспорят.

– Два игрока с очень светлыми головами, отлично читают игру. Удивляюсь, почему они оба не в сборной.

Полностью интервью с Федьковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.