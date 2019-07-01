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01 июля 2019 09:09ФутболЛипкин Антон

«Рубин» представил новый логотип (фото)

В Казани в очередной раз изменили логотип клуба.

«Рубин» представил на официальном сайте обновленный логотип клуба.

В клубе остановились на семи изменениях:

1. Изменен наклон головы Зиланта. Теперь он устремил взгляд прямо «в настоящее».

2. Добавлена линия выступающего лба, изменен глаз.

3. Форма головы Зиланта теперь более вытянутая, челюсти стали длиннее, что усилило «схожесть» с драконом – мистическим существом, наделенным многими достоинствами.

4. Очень важное отличие нового изображения – его нижняя часть, «туловище дракона», вписана в круг и теперь точно напоминает футбольный мяч времён создания клуба (1958 год).

5. Изменения коснулись крыльев и хвоста Зиланта. Линия крыльев чуть удлинилась, что добавило им силы.

6. Контуры щита. Верхняя часть щита стала прямой. Это сделано для того, чтобы расположенный над щитом шрифт не искажался, а был прямым, четким и ясным.

7. Фирменный шрифт «Рубин» стал более лаконичным, плавным, стабильным – исчезли лишние изломы.

Отметим, что изменение логотипа стало пятым за последние семь лет. В предыдущий раз ребрендинг был проведен в 2016 году.

В прошлом сезоне «Рубин» занял 11-е место, после чего клуб покинул главный тренер Курбан Бердыев. Новый чемпионат команда начнет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова.

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