Дани Себальос: Мы знали, что с Германией будет несладко, но оставались командой и заслужили победу

Полузащитник молодежной сборной Испании и «Реала» Дани Себальос рассказал о своих эмоциях после победы команды на чемпионате Европы (U21).
Накануне в финале турнира в Италии Испания нанесла поражение Германии (2:1).
«Это уникальный и незабываемый момент, – приводит AS слова 22-летнего испанца. – Теперь время для того, чтобы праздновать.
Два года назад я стал MVP турнира, но сказал тогда, что обменял бы этот приз на победу. Неважно, кто лучший. Как команда мы много работали и были вознаграждены за это.
У Германии очень хорошая команда. Мы знали, что нам придется несладко, но мы были командой все 90 минут и добыли победу».
Отметим, что в пяти матчах турнира Себальос забил два гола и сделал две результативные передачи.
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