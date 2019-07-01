Дани Себальос: Мы знали, что с Германией будет несладко, но оставались командой и заслужили победу Испания выиграла молодежный чемпионат Европы.

Полузащитник молодежной сборной Испании и «Реала» Дани Себальос рассказал о своих эмоциях после победы команды на чемпионате Европы (U21).

Накануне в финале турнира в Италии Испания нанесла поражение Германии (2:1).

«Это уникальный и незабываемый момент, – приводит AS слова 22-летнего испанца. – Теперь время для того, чтобы праздновать.

Два года назад я стал MVP турнира, но сказал тогда, что обменял бы этот приз на победу. Неважно, кто лучший. Как команда мы много работали и были вознаграждены за это.

У Германии очень хорошая команда. Мы знали, что нам придется несладко, но мы были командой все 90 минут и добыли победу».

Отметим, что в пяти матчах турнира Себальос забил два гола и сделал две результативные передачи.