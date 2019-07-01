Вячеслав Караваев: Останусь ли в «Витессе»? Ничего нельзя исключать Защитник «Витесса» дал интервью «Советскому спорту».

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о своем будущем в голландском клубе.

– Соглашение продолжает действовать, – сказал 24-летний игрок в интервью «Советскому спорту». – Условия – старые. О продлении пока говорить рано.

– Но вы точно остаетесь в «Витессе»? Ходили слухи, что можете сменить клубную прописку…

– Ничего нельзя исключать. Летом часто поступают разные предложения. Но на данный момент я игрок «Витесса». Мой контракт рассчитан до 2021 года. И я полностью сосредоточен на своей нынешней команде.

Полностью интервью с Караваевым читайте в понедельник на сайте «Советского спорта».