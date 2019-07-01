«Интер» объявил о переходе Година Уругваец стал игроком «нерадзурри» на правах свободного агента.

Защитник Диего Годин подписал контракт с «Интером», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.

33-летний уругваец стал игроком «нерадзурри» на правах свободного агента после того, как завершился срок действия его контракта с «Атлетико».

По информации сайта Transfermarkt.com, контракт Година с «Интером» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока в Италии составит шесть миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, центральный защитник выступал за «Атлетико» с 2010 года. За девять лет он провел за клуб 389 матчей, забил 27 голов и сделал 14 результативных передач.