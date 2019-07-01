Вячеслав Караваев: Эдегор может в одиночку создать опасный момент Защитник «Витесса» дал интервью «Советскому спорту».

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о своем бывшем партнере Мартине Эдегоре, который по итогам прошлого сезона попал в символическую сборную чемпионата Голландии.

– В прошлом сезоне Мартин был нашим лидером, забил много важных мячей, – сказал 24-летний Караваев в интервью «Советскому спорту». – Он может в одиночку создать опасный момент. Классный атакующий полузащитник. Но в «Витессе» его не будет. Срок аренды из «Реала» закончился – Мартин перейдет в другой клуб. Надеюсь, это будет большая команда.

– А есть замена Эдегору? Креативщик с таким же богатым арсеналом?

– Найдется. Уверен, наш тренерский штаб придумает, как компенсировать эту потерю.

Полностью интервью с Караваевым читайте в понедельник на сайте «Советского спорта».