Вячеслав Караваев: Эдегор может в одиночку создать опасный момент

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о своем бывшем партнере Мартине Эдегоре, который по итогам прошлого сезона попал в символическую сборную чемпионата Голландии.
– В прошлом сезоне Мартин был нашим лидером, забил много важных мячей, – сказал 24-летний Караваев в интервью «Советскому спорту». – Он может в одиночку создать опасный момент. Классный атакующий полузащитник. Но в «Витессе» его не будет. Срок аренды из «Реала» закончился – Мартин перейдет в другой клуб. Надеюсь, это будет большая команда.
– А есть замена Эдегору? Креативщик с таким же богатым арсеналом?
– Найдется. Уверен, наш тренерский штаб придумает, как компенсировать эту потерю.
Полностью интервью с Караваевым читайте в понедельник на сайте «Советского спорта».
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