«Ювентус» приобрел Пеллегрини и продал Спинаццолу в «Рому» 20-летний защитник подписал с «бьянконери» контракт до 2023 года.

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает официальный сайт клуба.

20-летний итальянец подписал с «бьянконери» контракт до 2023 года. Сумма трансфера игрока составила 22 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет.

Воспитанник «Ромы» Пеллегрини, выступающий на позиции левого защитника, провел за команду шесть матчей и сделал одну результативную передачу. С февраля он играл на правах аренды за «Кальяри». На его счету один голевой пас в 12 матчах.

В свою очередь «Рома» приобрела у «Ювентуса» также левого защитника Леонардо Спинаццолу. 26-летний итальянец подписал с «джаллоросси» четырехлетний контракт. За три года «Рома» заплатит за этот переход 29,5 миллиона евро.

Спинаццола принадлежал «Ювентусу» с 2012 года, но за это время семь раз уходил в аренду: в «Эмполи», «Виртус Ланчано», «Сиену», «Аталанту» (два раза), «Виченцу» и «Перуджу». В прошлом сезоне защитник сыграл в 12 матчах чемпионов Италии и сделал одну результативную передачу.