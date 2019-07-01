«Манчестер Сити» презентовал домашнюю и гостевую форму на следующий сезон (видео)

«Манчестер Сити» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2019/20.
Как сообщается на официальном сайте «горожан», домашняя форма украшена узором, который отсылает к городским фабрикам по переработке хлопка. Гостевая форма выполнена в черном цвете с желтыми полосками.
Отметим, что со следующего сезона техническим спонсором англичан выступит немецкая компания Puma. Ранее «Сити» сотрудничал с американской фирмой Nike.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэму».
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