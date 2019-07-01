«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 июля 2019 12:15ФутболЛипкин Антон

«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе

Оба форварда могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

«Пари Сен-Жермен» представил домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/2020.

Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с тремя вертикальными полосами: двумя белыми и между ними одной красной. В съемках ролика приняли участие форварды Неймар и Килиан Мбаппе, которые могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Напомним, 27-летний бразилец может вернуться в «Барселону», а на 20-летнего француза претендует «Реал».

Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

Напомним, в завершившемся сезоне «ПСЖ» во второй раз подряд выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны. В Кубке Франции команда проиграла в финале, в Кубке лиги – в четвертьфинале, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии 1/8 финала.

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
29/06 09:00Футбол
Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нетЕдинственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
30/06 16:30Футбол
Бессильная воля Кононова, или Почему «Спартак» обреченОтар Кушанашвили сплетает в своем фельетоне бурю желания, поэзию Бродского и сетования по поводу пьяного дебошира Лунева. Читать это скрещение словес – отрада для рефлексирующего болельщика.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/07 09:00Футбол
Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
01/07 12:17Футбол
Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
29/06 12:00Футбол
Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженногоЛучший бомбардир в истории элитного российского дивизиона (143 гола), многолетний лидер волгоградского «Ротора» вспомнил самые яркие моменты своей богатой на события карьеры и рассказал о том, чем занимается сейчас.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
30/06 08:30Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
Новости
13:01 ММА Емельяненко продемонстрировал великолепную форму (видео)
13:00 Футбол В Италии сообщили, что Боккетти может перейти в «Дженоа»
12:50 «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Сергеевым
12:48 Баскетбол «Зенит» объявил об уходе Карасева
12:42 Формула-1 Кристиан Хорнера: Мы были полностью уверены, что в случае с обгоном Ферстаппена все было по правилам
12:37 Футбол «Арсенал» представил комплект домашней формы на сезон (видео)
12:30 Футбол Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин
12:28 Формула-1 Маттиа Бинотто: Леклер был вытолкнут за пределы трассы
12:26 Футбол Хавбек «Наполи» Диавара перешел в «Рому» (фото)
12:16 Футбол Полузащитник «Краснодара»: Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит
12:15 Футбол «ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе
12:14 Теннис Принц Гарри и его супруга добавили в свой интерьер теннисный корт и площадку для игры в бадминтон
12:10 Футбол «Манчестер Сити» презентовал домашнюю и гостевую форму на следующий сезон (видео)
12:02 Футбол «Реал» и «Ливерпуль» могут провести обмен
11:54 Футбол Владислав Пантелеев: Слова Бакаева повлияли на мое решение перейти в «Арсенал»
11:49 Футбол Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе
11:46 Баскетбол Андрей Ватутин: Питерс может стать заметной фигурой в европейском баскетболе
11:41 Футбол «Ювентус» приобрел Пеллегрини и продал Спинаццолу в «Рому»
11:28 Волейбол Определились соперники сборной России в финале Лиги наций
11:26 Футбол Ари: Многие думают, что матч с «Ростовом» – просто тренировка, но выиграть у него – всегда непросто
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика