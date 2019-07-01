«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» представил домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/2020.
Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с тремя вертикальными полосами: двумя белыми и между ними одной красной. В съемках ролика приняли участие форварды Неймар и Килиан Мбаппе, которые могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Напомним, 27-летний бразилец может вернуться в «Барселону», а на 20-летнего француза претендует «Реал».
Техническим спонсором клуба остается компания Nike.
Напомним, в завершившемся сезоне «ПСЖ» во второй раз подряд выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны. В Кубке Франции команда проиграла в финале, в Кубке лиги – в четвертьфинале, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии 1/8 финала.
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