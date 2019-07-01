Полузащитник «Краснодара»: Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит

Новичок футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
«Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит. Меня мотивируют успехи Хабиба, а еще нравится, какой это простой человек за пределами клетки», – цитирует полузащитника Sport24.ru.
7 сентября россиянин встретится с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
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