Полузащитник «Краснодара»: Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит Уроженец Дагестана победил ирландца в октябре 2018 года.

Новичок футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит. Меня мотивируют успехи Хабиба, а еще нравится, какой это простой человек за пределами клетки», – цитирует полузащитника Sport24.ru.

7 сентября россиянин встретится с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).