Полузащитник «Краснодара»: Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит - Советский спорт
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01 июля 2019 12:16ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Краснодара»: Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит

Уроженец Дагестана победил ирландца в октябре 2018 года.

Новичок футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб – просто зверь, Конор и рядом не стоит. Меня мотивируют успехи Хабиба, а еще нравится, какой это простой человек за пределами клетки», – цитирует полузащитника Sport24.ru.

7 сентября россиянин встретится с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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