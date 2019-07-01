Хавбек «Наполи» Диавара перешел в «Рому» (фото)

Гвинейский полузащитник Амаду Диавара покинул «Наполи» и стал футболистом «Ромы», о чем сообщает пресс-служба римлян.
Отмечается, что 21-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года, а сумма трансфера составила 21 млн евро.
Диавара выступал за «Наполи» с 2016 года. За три года он отыграл 74 матча, забил два гола и отдал один голевой пас.
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