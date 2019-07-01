Хавбек «Наполи» Диавара перешел в «Рому» (фото)

Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева Среди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!

Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашки На предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео) Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.

Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нет Единственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».

Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский? 40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.

Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяц Подготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России.

Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпение Ноль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мира Выиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.

Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве Недомански Штрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.