Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин - Советский спорт
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01 июля 2019 12:30ФутболБратищева Полина

Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Как сообщает официальный сайт «Челси», команду покинут пять футболистов.

Речь идет о вратарях Эдуардо и Роберте Грине, защитнике Гари Кэхилле, полузащитнике Кайле Скотте и форварде Гонсало Игуаине.

Игуаин выступал в лондонском клубе на правах аренды и теперь вернется в «Ювентус». Грин решил завершить карьеру, а Кэхилл и голкиперы оказались не нужны клубу. Теперь они будут искать новые команды.

«Челси» пожелал всем ушедшим игрокам удачи и подготовил для них прощальные видеоролики.

Добавим, что ранее команду покинул главный тренер Маурицио Сарри, который подписал контракт с «Ювентусом».

По итогам прошлого сезона «Челси» занял третьем место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. Помимо этого, лондонский клуб выиграл Лигу Европы, разгромив в финале в Баку «Арсенал» со счетом 4:1.

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