Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Речь идет о вратарях Эдуардо и Роберте Грине, защитнике Гари Кэхилле, полузащитнике Кайле Скотте и форварде Гонсало Игуаине.
Игуаин выступал в лондонском клубе на правах аренды и теперь вернется в «Ювентус». Грин решил завершить карьеру, а Кэхилл и голкиперы оказались не нужны клубу. Теперь они будут искать новые команды.
«Челси» пожелал всем ушедшим игрокам удачи и подготовил для них прощальные видеоролики.
Добавим, что ранее команду покинул главный тренер Маурицио Сарри, который подписал контракт с «Ювентусом».
По итогам прошлого сезона «Челси» занял третьем место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. Помимо этого, лондонский клуб выиграл Лигу Европы, разгромив в финале в Баку «Арсенал» со счетом 4:1.
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