Рэмзи предстал в форме «Ювентуса» (фото) - Советский спорт
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01 июля 2019 13:59ФутболБратищева Полина

Рэмзи предстал в форме «Ювентуса» (фото)

Новичок «Ювентуса» Аарон Рэмзи впервые предстал в форме туринского клуба.

Футболист опубликовал в твиттере свою фотографию в форме итальянского клуба на сезон-2019/20 с подписью «официально».

О переходе Рэмзи в «Ювентус» сообщили еще в феврале. Но, прежде чем перейти в другой клуб, валлиец доиграл сезон в лондонском «Арсенале», игроком которого он являлся с 2008 года.

В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

«Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.

Зарплата Рэмзи в «Ювентусе» составит более 23 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на четыре года.

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