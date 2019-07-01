Рэмзи предстал в форме «Ювентуса» (фото)

Футболист опубликовал в твиттере свою фотографию в форме итальянского клуба на сезон-2019/20 с подписью «официально».
О переходе Рэмзи в «Ювентус» сообщили еще в феврале. Но, прежде чем перейти в другой клуб, валлиец доиграл сезон в лондонском «Арсенале», игроком которого он являлся с 2008 года.
В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.
«Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.
Зарплата Рэмзи в «Ювентусе» составит более 23 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на четыре года.
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