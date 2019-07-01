Агент де Лигта заработает на его трансфере в «Ювентус» 11 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт станет игроком «Ювентуса».
Согласно источнику, стороны близки к соглашению. Ожидается, что 19-летний футболист подпишет пятилетний контракт с ежегодным окладом в 8 млн евро без учета бонусов.
Отмечается, что агент голландца, Мино Райола, получит с этой сделки 11 млн евро. Это 15% от трансфера футболиста в туринский клуб.
Ранее сообщалось, что за де Лигта ведут борьбу «ПСЖ», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».
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