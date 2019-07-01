Агент де Лигта заработает на его трансфере в «Ювентус» 11 млн евро Об этом сообщает La Stampa.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт станет игроком «Ювентуса».

Согласно источнику, стороны близки к соглашению. Ожидается, что 19-летний футболист подпишет пятилетний контракт с ежегодным окладом в 8 млн евро без учета бонусов.

Отмечается, что агент голландца, Мино Райола, получит с этой сделки 11 млн евро. Это 15% от трансфера футболиста в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что за де Лигта ведут борьбу «ПСЖ», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».