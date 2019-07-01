Александр Алиев: У Газзаева самые бессмысленные тренировки - Советский спорт
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01 июля 2019 14:39ФутболГичунцев Артур

Александр Алиев: У Газзаева самые бессмысленные тренировки

Российский специалист выигрывал с московским ЦСКА чемпионат России, Кубок, а также Суперкубок УЕФА.

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев раскритиковал работу бывшего наставника столичного клуба Валерия Газзаева, который работал с командой в период с 2009 по 2010 год.

«У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума.

Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение», – цитирует Алиева Eurosport.

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