Александр Алиев: У Газзаева самые бессмысленные тренировки

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев раскритиковал работу бывшего наставника столичного клуба Валерия Газзаева, который работал с командой в период с 2009 по 2010 год.
«У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума.
Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение», – цитирует Алиева Eurosport.
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