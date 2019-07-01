Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» (фото) - Советский спорт
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01 июля 2019 16:57ФутболГичунцев Артур

Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» (фото)

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».

Сегодня, 1 июля, нападающий Маркус Рэшфорд поставил подпись под новым соглашением с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

По информации британской прессы, клуб повысил зарплату футболисту до 300 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий отыграл во всех турнирах 47 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.

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