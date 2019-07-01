Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» (фото)

Сегодня, 1 июля, нападающий Маркус Рэшфорд поставил подпись под новым соглашением с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.
По информации британской прессы, клуб повысил зарплату футболисту до 300 тысяч фунтов в неделю.
В минувшем сезоне 21-летний нападающий отыграл во всех турнирах 47 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.
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