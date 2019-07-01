Кирилл Набабкин: Адриано подошел и хотел чего-то еще – пихнул головой и так далее Инцидент произошел накануне.

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал решение арбитра удалить его в контрольном матче со «Спартаком» (1:3) за стычку с форвардом красно-белых Луисом Адриано.

Отметим, что Набабкин покинул поле, получив две желтые карточки в течение пяти минут.

«Игра началась тяжелая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошел назад, а он подошел и хотел чего-то еще – пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что желтую карточку нужно показать обоим.

Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся опять же игрок «Спартака». Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю», – заявил российский футболист пресс-службе армейцев.