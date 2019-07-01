ЦСКА объявил о подписании контракта с хорватским защитником Шарлия

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний центральный защитник пополнил ряды красно-синих на правах аренды до окончания сезона-2019/20.
Отмечается, что у ЦСКА есть приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
Напомним, что в минувшем сезоне Шарлия провел за «Славен-Белупо» 33 встречи во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.
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