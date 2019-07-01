На Кубке африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко - Советский спорт
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01 июля 2019 21:20Футбол

На Кубке африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара одержали победу над командой Намибии в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций со счетом 4:1.

В составе ивуарийской команды голами отметились Макс-Ален Градель (39-я минута), Сере Ди (58), Уилфрид Заха (84) и Максвелл Корне (89). Единственный гол за сборную Намибии забил Джослин Каматука (71).

После этой победы сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы D. Намибия, проиграв все три матча на турнире, занимает четвертое место.

Добавим, что еще в одном матче группы сборная ЮАР проиграла команде Марокко со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил бывший полузащитник московского «Локомотива» Мбарк Буссуфа.

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