На Кубке африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко

В составе ивуарийской команды голами отметились Макс-Ален Градель (39-я минута), Сере Ди (58), Уилфрид Заха (84) и Максвелл Корне (89). Единственный гол за сборную Намибии забил Джослин Каматука (71).
После этой победы сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы D. Намибия, проиграв все три матча на турнире, занимает четвертое место.
Добавим, что еще в одном матче группы сборная ЮАР проиграла команде Марокко со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил бывший полузащитник московского «Локомотива» Мбарк Буссуфа.
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