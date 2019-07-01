«Севилья» объявила о трансфере форварда ПСВ де Йонга

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с 28-летний форвардом рассчитан до июня 2023 года.
По информации портала Transfermarkt, трансфер голландца обошелся «Севилье» в 12,5 миллиона евро.
Добавим, что де Йонг в минувшем сезоне провел 43 встречи за ПСВ во всех турнирах, записав на свой счет 32 забитых мяча и 10 результативных передач.
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