«Севилья» объявила о трансфере форварда ПСВ де Йонга - Советский спорт
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01 июля 2019 21:28Футбол

«Севилья» объявила о трансфере форварда ПСВ де Йонга

Нападающий голландского ПСВ Люк де Йонг официально перешел в испанскую «Севилью».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с 28-летний форвардом рассчитан до июня 2023 года.

По информации портала Transfermarkt, трансфер голландца обошелся «Севилье» в 12,5 миллиона евро.

Добавим, что де Йонг в минувшем сезоне провел 43 встречи за ПСВ во всех турнирах, записав на свой счет 32 забитых мяча и 10 результативных передач.

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