«Спартак» сыграет товарищеский матч против венгерского «Дьери ЭТО»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в ходе предсезонного сбора, который проходит с 24 июня по 4 июля, красно-белые проведут еще один товарищеский матч. Накануне заключительной встречи предсезонного турнира, который проходит в Австрии, с «Краснодаром», «Спартак» сыграет в Венгрии против местного клуба «Дьери ЭТО».
Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «ЭТО Парк» в городе Дьер и начнется в 19:00 по московскому времени.
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