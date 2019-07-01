«Спартак» сыграет товарищеский матч против венгерского «Дьери ЭТО» В ближайшую среду «Спартак» проведет контрольный матч в Венгрии.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в ходе предсезонного сбора, который проходит с 24 июня по 4 июля, красно-белые проведут еще один товарищеский матч. Накануне заключительной встречи предсезонного турнира, который проходит в Австрии, с «Краснодаром», «Спартак» сыграет в Венгрии против местного клуба «Дьери ЭТО».

Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «ЭТО Парк» в городе Дьер и начнется в 19:00 по московскому времени.