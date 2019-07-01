Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави» - Советский спорт
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01 июля 2019 22:46Футбол

Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави»

Полузащитник Хвичи Кварацхелия расторг контракт с грузинским клубом «Рустави», сообщает «Чемпионат».

Таким образом, полузащитник сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что 18-летний хавбек покинул московский «Локомотив» в связи с истечением арендного соглашения.

Напомним, что грузинский полузащитник на правах аренды перешел в «Локомотив» из «Рустави» в феврале 2019 года. За это время он провел десять матчей в составе железнодорожников и забил один гол.

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