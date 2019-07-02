Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских наций - Советский спорт
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02 июля 2019 00:17Футбол

Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских наций

Футболисты сборной Сенегала переиграли команду Кении в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций со счетом 3:0.

В составе сенегальской команды дублем отметился нападающий «Ливерпуля» Садио Мане (71-я и 78-я минуты), еще один гол на счету форварда «Ренна» Исмаила Сарра (63).

В параллельном матче группы С Алжир разгромил Танзанию со счетом 3:0.

Таким образом, сборная Алжира одержала три победы из трех и заняла первое место в группе С. Второе место досталось команде Сенегала, одержавшей на групповом этапе две победы.

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