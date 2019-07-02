Айртон: Понимали всю важность матча с ЦСКА, хотя он и был товарищеским

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) во втором туре предсезонного турнира в Австрии.
«Побеждать в дерби – всегда здорово, – сказал 22-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Серьезно готовились к матчу. Понимали его важность несмотря на то, что он был товарищеским.
Вышли на поле, повели свою игру, постоянно атаковали. Все знают, что футбол состоится из возможностей и шансов. Считаю, что у нас получилось воспользоваться своими шансами.
Забили достаточно быстрый и нужный первый гол. По большому счету, всю игру вели свою линию».
Напомним, голы у «Спартака» забили Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов и Софьян Ханни.
В четверг в заключительном матче турнира «Спартак» сыграет с «Краснодаром», одержавшим две победы – над ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0).
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