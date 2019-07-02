Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым Главный тренер «Ахмата» дал интервью «Советскому спорту».

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал об общении с полузащитником Денисом Глушаковым, который играл у него в «Локомотиве», а в субботу подписал контракт с клубом из Грозного.

– Связь не терялась все эти годы, – сказал Рахимов в интервью «Советскому спорту». – Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.

– Вы перед собой ставите личную задачу на сезон в отношении Глушакова – допустим, вернуть его в сборную?

– Еще раз скажу, что мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться.

Полностью интервью с Рахимовым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.