Айртон: Кононов всегда просит меня подключаться в атаку «Спартак» готовится к сезону на сборе в Австрии.

Защитник «Спартака» Айртон после матча с ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии рассказал о своих атакующих действиях.

«Тренер всегда просит меня подключаться в атаку, – сказал 22-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – В воскресенье так получилось, что мое подключение завершилось голом. Я очень счастлив, что так произошло.

Сборы подходят к концу: осталось совсем немного. Позади большая работа, хотя впереди предстоит еще большая. Настроены по-боевому на этот сезон. Когда он начнется, надеюсь принести пользу команде, независимо от того, где я буду больше играть: в обороне или подключаться в нападение».