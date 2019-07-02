Айртон: Кононов всегда просит меня подключаться в атаку

Защитник «Спартака» Айртон после матча с ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии рассказал о своих атакующих действиях.
«Тренер всегда просит меня подключаться в атаку, – сказал 22-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – В воскресенье так получилось, что мое подключение завершилось голом. Я очень счастлив, что так произошло.
Сборы подходят к концу: осталось совсем немного. Позади большая работа, хотя впереди предстоит еще большая. Настроены по-боевому на этот сезон. Когда он начнется, надеюсь принести пользу команде, независимо от того, где я буду больше играть: в обороне или подключаться в нападение».
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