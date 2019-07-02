«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна - Советский спорт
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02 июля 2019 09:57ФутболЛипкин Антон

«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна

В Мадриде готовы ждать француза до последнего дня переходов.

«Реал» намерен продолжать борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации AS, в клубе готовы ждать до последнего дня открытия трансферного окна, то есть до 2 сентября.

Пока манкунианцы не хотят обсуждать возможность перехода 26-летнего француза, однако в Мадриде считают, что к концу августа настрой клуба может поменяться.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге в прошлом сезоне и не квалифицировался в Лигу чемпионов. В этой связи Погба хочет покинуть клуб и уже дал согласие на переход в «Реал», где его очень хочет видеть в команде главный тренер Зинедин Зидан.

Погба выступал в «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2012 годы, после чего вернулся в клуб в 2016 году из «Ювентуса». Стоимость его трансфера составила тогда 105 миллионов евро.

Добавим, что если в Испании трансферное окно закрывается 2 сентября, то в Англии – 8 августа.

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