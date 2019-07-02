«Ювентус» согласен продать Игуаина в «Рому» - Советский спорт
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02 июля 2019 10:34ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» согласен продать Игуаина в «Рому»

Теперь должен определиться сам аргентинец.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в «Роме», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Чемпионы Италии дали согласие на переход 31-летнего аргентинца, но сам игрок пока не определился, хочет ли он играть в Риме.

Напомним, Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года. Однако год назад после подписания контракта с португальцем Криштиану Роналду «бьянконери» отдали форварда в аренду в «Милан», а зимой – в «Челси». В итоге в прошлом сезоне Игуаин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

Срок аренды закончился, однако в «Ювентусе» Игуаин, судя по всему, не останется, хотя его контракт с клубом действует еще два года.

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