«Ювентус» согласен продать Игуаина в «Рому»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в «Роме», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионы Италии дали согласие на переход 31-летнего аргентинца, но сам игрок пока не определился, хочет ли он играть в Риме.
Напомним, Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года. Однако год назад после подписания контракта с португальцем Криштиану Роналду «бьянконери» отдали форварда в аренду в «Милан», а зимой – в «Челси». В итоге в прошлом сезоне Игуаин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.
Срок аренды закончился, однако в «Ювентусе» Игуаин, судя по всему, не останется, хотя его контракт с клубом действует еще два года.
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