Буффон подпишет с «Ювентусом» однолетний контракт, а через год войдет в тренерский штаб - Советский спорт
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02 июля 2019 11:22ФутболЛипкин Антон

Буффон подпишет с «Ювентусом» однолетний контракт, а через год войдет в тренерский штаб

41-летний вратарь возвращается в Турин.

Голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, 41-летний итальянец подпишет с клубом однолетний контракт. В соглашении будут прописаны различные бонусы в зависимости от побед и завоеванных титулов.

При этом у клуба и игрока существует договоренность о том, что после завершения карьеры, то есть, скорее всего, через год, он войдет в тренерский штаб команды. При этом пока неизвестно, какая роль будет отведена в нем Буффону.

Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы, а завершившийся сезон провел в «Пари Сен-Жермен».

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