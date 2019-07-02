Буффон подпишет с «Ювентусом» однолетний контракт, а через год войдет в тренерский штаб 41-летний вратарь возвращается в Турин.

Голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, 41-летний итальянец подпишет с клубом однолетний контракт. В соглашении будут прописаны различные бонусы в зависимости от побед и завоеванных титулов.

При этом у клуба и игрока существует договоренность о том, что после завершения карьеры, то есть, скорее всего, через год, он войдет в тренерский штаб команды. При этом пока неизвестно, какая роль будет отведена в нем Буффону.

Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы, а завершившийся сезон провел в «Пари Сен-Жермен».