Буффон подпишет с «Ювентусом» однолетний контракт, а через год войдет в тренерский штаб

Голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 41-летний итальянец подпишет с клубом однолетний контракт. В соглашении будут прописаны различные бонусы в зависимости от побед и завоеванных титулов.
При этом у клуба и игрока существует договоренность о том, что после завершения карьеры, то есть, скорее всего, через год, он войдет в тренерский штаб команды. При этом пока неизвестно, какая роль будет отведена в нем Буффону.
Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы, а завершившийся сезон провел в «Пари Сен-Жермен».
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