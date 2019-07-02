«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии Испанец подписал пятилетний контракт с чемпионами Франции.

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает официальный сайт французского клуба. Контракт 27-летнего испанца с чемпионами лиги 1 рассчитан до 2024 года.

✍️🇪🇸 @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️

Interview 🎥 et photos 📷 à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2019

Воспитанник «Реала» выступал в «Севилье» в течение трех лет. За это время он сыграл в 151 матче, забил 43 гола и сделал 38 результативных передач. В сезоне-2017/2018 вместе с командой он дошел до финала Кубка Испании.

Ранее Сарабия провел два сезона в «Кастилье» (2009-2011) и пять лет в «Хетафе» (2011-2016). За «Реал» он сыграл в одном матче Лиги чемпионов.

По информации сайта Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.