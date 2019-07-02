«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает официальный сайт французского клуба. Контракт 27-летнего испанца с чемпионами лиги 1 рассчитан до 2024 года.
Воспитанник «Реала» выступал в «Севилье» в течение трех лет. За это время он сыграл в 151 матче, забил 43 гола и сделал 38 результативных передач. В сезоне-2017/2018 вместе с командой он дошел до финала Кубка Испании.
Ранее Сарабия провел два сезона в «Кастилье» (2009-2011) и пять лет в «Хетафе» (2011-2016). За «Реал» он сыграл в одном матче Лиги чемпионов.
По информации сайта Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
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