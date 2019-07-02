СМИ: «Зенит» постарается продлить контракт с Дзюбой до конца лета

Питерский «Зенит» рассчитывает на форварда сборной России Артема Дзюбу и надеется продлить с ним трудовое соглашение.
Согласно источнику, 30-летний футболист планирует покинуть РПЛ этим летом ради выступления в чемпионате Англии.
Отмечается, что сине-бело-голубые готовы предложить игроку новый контракт, рассчитанный на два года с увеличением финансовой составляющей.
Дзюба перебрался в «Зенит» в июле 2015 года. За это время он провел 139 матчей, забил 52 гола и отдал 37 голевых передач.
Его нынешнее соглашение с клубом в силе до 30 июня 2020 года.
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