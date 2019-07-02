СМИ: «Зенит» постарается продлить контракт с Дзюбой до конца лета - Советский спорт
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02 июля 2019 12:42ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Зенит» постарается продлить контракт с Дзюбой до конца лета

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Питерский «Зенит» рассчитывает на форварда сборной России Артема Дзюбу и надеется продлить с ним трудовое соглашение.

Согласно источнику, 30-летний футболист планирует покинуть РПЛ этим летом ради выступления в чемпионате Англии.

Отмечается, что сине-бело-голубые готовы предложить игроку новый контракт, рассчитанный на два года с увеличением финансовой составляющей.

Дзюба перебрался в «Зенит» в июле 2015 года. За это время он провел 139 матчей, забил 52 гола и отдал 37 голевых передач.

Его нынешнее соглашение с клубом в силе до 30 июня 2020 года.

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