Оби Микел перешел в «Трабзонспор»

Полузащитник Джон Оби Микел продолжит карьеру в «Трабзонспоре», сообщает официальный сайт клуба.
32-летний нигериец подписал с бордово-голубыми контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Предыдущим клубом Оби Микела был «Мидлсбро», в котором он выступал с января после перехода из «Тяньцзинь Теда». В чемпионшипе бывший полузащитник «Челси» сыграл в 18 матчах и забил один гол.
Напомним, вместе с «синими» Оби Микел стал двукратным чемпионом Англии (2010, 2015), трехкратным обладателем Кубка Англии (2007, 2009, 2012), победителем Кубка лиги (2007), Суперкубка Англии (2009), Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).
Добавим, что в прошлом сезоне «Трабзонспор» занял четвертое место в чемпионате Турции и в августе начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
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