«Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может продолжить карьеру в Португалии.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, на 26-летнего итальянца претендуют чемпион страны «Бенфика» и вице-чемпион «Порту».
Перин провел один сезон в «Ювентусе» после перехода из «Дженоа» летом прошлого года. За этот год он сыграл в девяти матчах (из них пять – «на ноль») и пропустил девять голов.
Контракт Перина с чемпионами Италии действует до 2022 года, однако в связи с предстоящим возвращением в клуб Джанлуиджи Буффона вратарь, скорее всего, покинет Турин.
Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.
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