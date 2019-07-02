«Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина - Советский спорт
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02 июля 2019 13:52ФутболЛипкин Антон

«Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина

26-летний итальянец покинет «Ювентус», куда возвращается Буффон.

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может продолжить карьеру в Португалии.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, на 26-летнего итальянца претендуют чемпион страны «Бенфика» и вице-чемпион «Порту».

Перин провел один сезон в «Ювентусе» после перехода из «Дженоа» летом прошлого года. За этот год он сыграл в девяти матчах (из них пять – «на ноль») и пропустил девять голов.

Контракт Перина с чемпионами Италии действует до 2022 года, однако в связи с предстоящим возвращением в клуб Джанлуиджи Буффона вратарь, скорее всего, покинет Турин.

Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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