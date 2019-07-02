Глушаков может сегодня дебютировать за «Ахмат»

Во вторник может состояться дебют полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмате».
Сегодня на сборе в Австрии «Ахмат» проведет контрольный матч со «Штурмом» из Граца. Игра состоится на стадионе Sportplatzweg II в Ильце. Начало – 19:30 (мск).
Напомним, 32-летний Глушаков стал игроком «Ахмата» в субботу на прошлой неделе, заключив с клубом контракт по схеме «1+1». Ранее на протяжении шести сезонов полузащитник выступал за «Спартак».
В воскресенье новичок присоединился к команде, провел первую тренировку, перед которой станцевал лезгинку.
Накануне стало известно, что Глушаков будет играть за «Ахмат» под 88-м номером.
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