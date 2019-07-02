«МЮ» улучшил предложение по трансферу Магуайра - Советский спорт
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02 июля 2019 14:33ФутболГичунцев Артур

«МЮ» улучшил предложение по трансферу Магуайра

Такой информацией располагает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

Согласно источнику, клуб готов заплатить за его трансфер 70 млн евро. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» предложили «лисам» 60 млн евро и получили отказ.

Руководство «Лестера» хочет выручить с продажи игрока сборной Англии 90 млн евро, поэтому не спешит соглашаться.

По слухам, на футболиста также претендует «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне защитник провел в составе «лис» 32 матча и забил 3 гола.

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