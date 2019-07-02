Источник: Зе Луиш покинул «Спартак» - Советский спорт
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02 июля 2019 15:04ФутболГичунцев Артур

Источник: Зе Луиш покинул «Спартак»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш готовится к переходу в другой клуб.

Согласно источнику, сегодня, 2 июля, он покинул расположение команды на сборе в Австрии.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок подпишет контракт с «Порту», а его трансфер обойдется «драконам» в 10 млн евро.

Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

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