Бразилия – Аргентина. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

3 июля сборная Бразилии поспорит с командой Аргентины за выход в финал домашнего Кубка Америки.
Встреча пройдет в городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и стартует в 3.30 мск.
Добавим, что действующим победителем турнира является сборная Чили, которая 4 июля встретится в полуфинале с командой Перу.
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