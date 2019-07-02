Бразилия – Аргентина. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск - Советский спорт
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02 июля 2019 15:20ФутболГичунцев Артур

Бразилия – Аргентина. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

В ¼ финала команда Тите прошла Парагвай, а коллектив Лионеля Месси оказался сильнее Венесуэлы.

3 июля сборная Бразилии поспорит с командой Аргентины за выход в финал домашнего Кубка Америки.

Встреча пройдет в городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и стартует в 3.30 мск.

Добавим, что действующим победителем турнира является сборная Чили, которая 4 июля встретится в полуфинале с командой Перу.

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