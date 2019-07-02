Экс-капитан «Анжи» перешел в «Тамбов»

Российский полузащитник Владислав Кулик стал игроком «Тамбова».
Отмечается, что 34-летний футболист подписал однолетнее соглашение.
В минувшем сезоне хавбек выступал за «Анжи» и был капитаном команды.
Ранее он защищал цвета «Ротора», «Черноморца», «Урала», «Терека», «Крыльев Советов», «Кубани», «Рубина», «Оренбурга» и «Анжи».
Добавим, что «Тамбов» проведет следующий сезон в РПЛ.
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