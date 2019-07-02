«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Порту» нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Зе Луиш дебютировал в российском клубе 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

За все время в команде он помог коллективу выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

По слухам, переход 28-летнего футболиста, который ранее выступал за «Брагу», обошелся «Порту» в 10 млн евро.