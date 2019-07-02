«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июля 2019 15:46ФутболГичунцев Артур

«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Порту» нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Зе Луиш дебютировал в российском клубе 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

За все время в команде он помог коллективу выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

По слухам, переход 28-летнего футболиста, который ранее выступал за «Брагу», обошелся «Порту» в 10 млн евро.

02/07 15:00Футбол
Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против БразилииВ ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.
01/07 20:00Футбол
«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
01/07 11:00Футбол
Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
30/06 08:30Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
02/07 12:00Футбол
Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от АйртонаВ выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
01/07 15:00Футбол
«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
28/06 09:00Хоккей
Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.
01/07 16:00Футбол
Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0).
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
02/07 08:00Футбол
Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные историиВ понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка.
Новости
16:22 Футбол Экс-форвард «Зенита» Шейдаев близок к переходу в «Динамо»
16:14 Футбол Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
15:58 Футбол Зе Луиш: Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь
15:46 Футбол «Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»
15:30 Футбол Экс-капитан «Анжи» перешел в «Тамбов»
15:20 Футбол Бразилия – Аргентина. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск
15:04 Футбол Источник: Зе Луиш покинул «Спартак»
14:53 Теннис Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона
14:47 Футбол Адриен Рабьо: За «Ювентус» играли великие французы. Я готов внести что-то свое
14:45 Теннис Александрова уступила Синяковой в первом круге Уимблдона
14:33 Футбол «МЮ» улучшил предложение по трансферу Магуайра
14:26 Футбол Агент Чалова: Переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем
14:07 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегору будет тяжело уехать из Абу-Даби, если он устроит провокацию
13:58 Футбол Глушаков может сегодня дебютировать за «Ахмат»
13:52 Футбол «Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина
13:48 Футбол «Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро
13:43 Футбол Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА
13:36 Футбол Оби Микел перешел в «Трабзонспор»
13:36 Футбол «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото)
13:25 Теннис Стефанос Циципас: Заранее знал, что проиграю
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика