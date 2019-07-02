Экс-форвард «Зенита» Шейдаев близок к переходу в «Динамо»

Российский форвард Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в московском «Динамо».
Согласно источнику, стороны близки к заключению контракта. Сейчас 23-летний нападающий проходит медосмотр в столичном клубе.
В минувшем сезоне игрок выступал за «Крылья Советов», где провел 20 матчей и забил 4 гола.
Шейдаев – воспитанник «Зенита». Также он защищал цвета турецкого «Трабзонспора», азербайджанского «Карабаха» и казанского «Рубина».
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