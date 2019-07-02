Экс-форвард «Зенита» Шейдаев близок к переходу в «Динамо» - Советский спорт
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02 июля 2019 16:22ФутболГичунцев Артур

Экс-форвард «Зенита» Шейдаев близок к переходу в «Динамо»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Российский форвард Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в московском «Динамо».

Согласно источнику, стороны близки к заключению контракта. Сейчас 23-летний нападающий проходит медосмотр в столичном клубе.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Крылья Советов», где провел 20 матчей и забил 4 гола.

Шейдаев – воспитанник «Зенита». Также он защищал цвета турецкого «Трабзонспора», азербайджанского «Карабаха» и казанского «Рубина».

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