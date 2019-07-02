Экс-форвард «Зенита» Шейдаев близок к переходу в «Динамо»

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии.

Пролетарская революция в теннисе: обошлось без крови Ключевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.

Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на Уимблдоне Сегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКА Во вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпение Ноль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от Айртона В выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.