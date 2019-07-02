«Лестер» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Магуайра - Советский спорт
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02 июля 2019 16:47Футбол

«Лестер» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Магуайра

«Лестер» отказался продавать защитника Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.

Как сообщает Sky Sports, руководство «Лестера» намерено получить в случае перехода выручить с продажи игрока сборной Англии 90 млн евро.

Напомним, что действующий контракт 26-летнего защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Добавим, что Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

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