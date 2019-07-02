Алексей Сутормин: Легко бы перенес свою свадьбу ради сборной России Игрок впервые был вызван в команду для подготовки к июньским матчам квалификации Евро-2020.

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин рассказал о своей реакции на вызов в сборную России для подготовки к матчам с Кипром и Сан-Марино.

– Удивились, увидев свою фамилию в расширенной заявке для подготовки к июньским отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?

– Да. Ведь мы сильно заранее назначили свадьбу с Мариной на 8 июня, а как раз в этот день Россия играла с Сан-Марино. С датой интересная история вышла. Поначалу мы хотели сыграть свадьбу 1 или 2 июня. Но в эти дни «Оренбург» теоретически мог участвовать в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Поэтому перенесли на 8 июня. Но и тут не угадали (смеется).

– Как разрулили ситуацию со Станиславом Черчесовым?

– Нормально. Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я спокойно занимался своими личными делами.

– А если бы он сказал, что нужна ваша помощь? Перенесли бы свадьбу?

– Легко, – заявил игрок в интервью «Советскому спорту».