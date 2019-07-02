Алексей Сутормин: Легко бы перенес свою свадьбу ради сборной России

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин рассказал о своей реакции на вызов в сборную России для подготовки к матчам с Кипром и Сан-Марино.
– Удивились, увидев свою фамилию в расширенной заявке для подготовки к июньским отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?
– Да. Ведь мы сильно заранее назначили свадьбу с Мариной на 8 июня, а как раз в этот день Россия играла с Сан-Марино. С датой интересная история вышла. Поначалу мы хотели сыграть свадьбу 1 или 2 июня. Но в эти дни «Оренбург» теоретически мог участвовать в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Поэтому перенесли на 8 июня. Но и тут не угадали (смеется).
– Как разрулили ситуацию со Станиславом Черчесовым?
– Нормально. Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я спокойно занимался своими личными делами.
– А если бы он сказал, что нужна ваша помощь? Перенесли бы свадьбу?
– Легко, – заявил игрок в интервью «Советскому спорту».
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