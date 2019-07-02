Самуэль Жиго: Такой человек как Джикия очень нужен «Спартаку» Российский футболист выступает за красно-белых с 2017 года.

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго считает Георгия Джикию новым лидером столичного клуба.

«Во второй части сезона Георгий был капитаном. Если тебе дают повязку в таком клубе как «Спартак», то ты обязан быть лидером. Такой человек как Джикия очень нужен нашей команде. Могу о нем сказать только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке», – цитирует француза «РГ».

За два года в команде Джикия помог «Спартаку» стать чемпионом России, а также выиграть Суперкубок страны.