Рамиль Шейдаев: Переговоры были недолгими, общался с Хохловым – приятные впечатления 23-летний игрок подписал контракт сроком на один год.

Российский форвард Рамиль Шейдаев прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки.

Переговоры были недолгими, я все обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь. Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления.

Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель – это ворота соперника. Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!», – заявил форвард.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Крылья Советов», где провел 20 матчей и забил 4 гола.

Шейдаев – воспитанник «Зенита». Также он защищал цвета турецкого «Трабзонспора», азербайджанского «Карабаха» и казанского «Рубина».