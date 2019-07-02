«Лестер» увеличил цену на Магуайра с 90 до 100 миллионов евро - Советский спорт
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02 июля 2019 19:49Футбол

«Лестер» увеличил цену на Магуайра с 90 до 100 миллионов евро

Руководство «Лестера» увеличило цену за переход 26-летнего защитника Харри Магуайра.

По информации the Telegraph, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» придется заплатить 100 миллионов евро за трансфер защитника «Лестера».

Ранее стало известно, что «Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт Магуайра рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Добавим, что защитник перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро.

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