«Лестер» увеличил цену на Магуайра с 90 до 100 миллионов евро

По информации the Telegraph, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» придется заплатить 100 миллионов евро за трансфер защитника «Лестера».
Ранее стало известно, что «Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.
Напомним, что действующий контракт Магуайра рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.
Добавим, что защитник перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро.
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