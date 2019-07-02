Полузащитник «Лиона» Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм»

Хавбек «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», французский футболист подписал контракт до 2025 года. О других деталях сделки не уточняется.
По слухам, его трансфер обошелся финалисту Лиги чемпионов в 62 млн евро. Еще 10 млн евро «ткачи» получат в качестве бонусов.
В минувшем сезоне 22-летний Ндомбеле провел 49 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
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