Полузащитник «Лиона» Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» - Советский спорт
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02 июля 2019 19:50ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Лиона» Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм»

Это второй трансфер лондонского клуба за последние полтора года. Сегодня «шпоры» приобрели футболиста «Лидс Юнайтед».

Хавбек «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», французский футболист подписал контракт до 2025 года. О других деталях сделки не уточняется.

По слухам, его трансфер обошелся финалисту Лиги чемпионов в 62 млн евро. Еще 10 млн евро «ткачи» получат в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 22-летний Ндомбеле провел 49 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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