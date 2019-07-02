Юнес Намли: Могу сравнить Стама с Мусаевым - оба подкованы в тактике и внятно доносят мысли Датский полузащитник Юнес Намли сравнил старшего тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с бывшим тренером «Зволле» Япом Стамом.

— В последний сезон там вы поработали с Япом Стамом. Что он за тренер?

- Топ! Кто видел его игроком, подумает: «Это опасный тип». Но нет, очень приятный человек, расслабленный, простой. По телевизору кажется, что Стам никогда не смеется. Еще как смеется! У Япа нужный баланс между дисциплиной и юмором.

И как тренер очень продвинутый. Могу сравнить Стама с Мусаевым: оба подкованы в тактике и внятно доносят мысли. И Мурад тоже может быть строгим. Хотелось бы играть в свой футбол, как я привык, но и указания Мусаева слушаю — он многого ждет от меня, - приводит слова Намли Sport24.ru.

Напомним, что полузащитник перешел в «Краснодар» в конце мая из голландского клуба «ПЕК Зволле». Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до июня 2023 года.