«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче - Советский спорт
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02 июля 2019 21:27Футбол

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» одержали победу над «Копенгагеном» в контрольном матче со счетом 2:0.

В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).

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